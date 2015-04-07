Бездоганна чистота небезпечна для дитячого імунітету
Вчені проаналізували дані понад 9 тисяч дітей у віці від 6 до 12 років, які відвідували 19 шкіл в Нідерландах, 17 шкіл у Східній і Центральній Фінляндії та 18 шкіл в Іспанії
Батьків учасників попросили заповнити анкети про захворюваність їхніх дітей за 12 місяців, зокрема, на грип, ангіну, синусит, бронхіт, отит і пневмонію, пише meddaily.ru.
Крім того, дослідники з'ясували, що батьки прибирали житла з хлоркою, як мінімум, раз в тиждень. Дослідження показало, що найчастіше хлоркою користувалися в Іспанії (72% респондентів), а найрідше - у Фінляндії (7% опитаних). В іспанських школах підлоги мили з хлоркою, а у фінських - ні.
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У всіх трьох країнах кількість і частота інфекцій були вищою серед тих дітей, чиї батьки регулярно користувалися хлоркою для прибирання будинку. Відмінності виявилися статистично значущими для грипу, ангіни і будь-яких інфекційних захворювань. За словами вчених, повністю позбавлятися від мікробів не можна. Бездоганна чистота небезпечна для дитячого імунітету.