Інфрачервоне світло позитивно впливає на мозок

До симптомів цього синдрому належать пригнічений стан, стомлюваність, головний біль, безсоння, послаблення пам'яті і розосередження уваги. У дослідженні взяли участь 160 осіб, розповідає meddaily.ru.

Учасники носили шолом зі світлодіодами, що випромінює на шкіру голови червоне світло і світло близьке до інфрачервоній ділянці спектра. Крім того, світлодіоди поміщали у ніздрі, щоб світ проник в більш глибокі структури мозку. Лікування абсолютно безболісне. Воно займає близько 30 хвилин. У нетрадиційній медицині світло давно використовується для загоєння ран і зняття больових відчуттів.

МРТ-сканування мозку учасників показало, що світло сприяло вивільненню оксиду азоту поряд з ділянкою дії. Завдяки цьому покращується кровотік. Також світло впливало на ушкоджені клітини мозку, зокрема, на їх мітохондрії. Вони починали виробляти більше АТФ. Вчені вважають, що така терапія може позбавити когнітивних порушень.