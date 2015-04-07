Недосипання у 30 хвилин здатне зруйнувати здоров'я - медики

Професор Шахрад Тахер з Медичного коледжу Вейлл Корнелл вважає: якщо людина позбавляє себе 30 хвилин сну, це неминуче призведе до набору ваги і до проблем з контролем рівня цукру в крові, пише meddaily.ru. Як показало дослідження, коли людина недосипала 30 хвилин, це справляло стійкий ефект на вагу і обмін речовин.

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Тахер зібрав 522 добровольців, у яких нещодавно діагностували діабет 2 типу. Він розбив їх на три групи - "звичайне лікування", "особливий режим фізичної активності", "особливий режим харчування і активності". Добровольці заповнювали щоденники сну протягом 7 днів. На початку вираховувалася брак часу сну. При цьому у добровольців заміряли співвідношення ваги і зросту, обхват талії, інсулінову чутливість.

Виявилося, порівняно з людьми, які отримували сон в повному обсязі, ті, хто недосипав, на 72% частіше страждали від ожиріння. Через 6 місяців брак сну пов'язувався не лише з ожирінням, але і з інсуліновою стійкістю, а через рік - кожні втрачені 30 хвилин сну підвищували ризик ожиріння і інсулінової стійкості на 17% і 39% відповідно.