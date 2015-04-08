Важкі тренування подовжують життя - вчені

Що більше зусиль вкладено, то помітніше результат. Це відноситься і до занять фізичними вправами, пише Здоров'я. Якщо 5 днів на тиждень сидіти на стільці, а один день бігати, навряд чи станеш набагато міцніше. Фітнес повинен бути регулярним, це відомо всім. Але для любителів не напружуватися є погана новина: здоров'я зміцнюють саме ті тренування, на яких вам складно, під час яких з вас ллється піт, після яких вам потрібно час, щоб віддихатися.

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Австралійські вчені протягом 6 років спостерігали за 204,5 тисячами чоловіків і жінок 45-75 років, які регулярно займалися фітнесом або яким-небудь видом спорту. У одних навантаження було незначним (плавання не на швидкість, прибирання будинку, зарядка), у інших - більш помітним (аеробіка, біг підтюпцем, участь у змаганнях з тенісу). Серед людей одного і того ж віку смертність була на 13% нижчою у тих, хто серйозно займався фізкультурою. Ця цифра не залежала від того, як давно людина почала вести здоровий спосіб життя. Виходить, любителі напружитися на фітнесі живуть на 13% довше.

Висновок дослідження такий: незалежно від вашого статі, ваги і супутніх захворювань інтенсивна фізична активність подовжить вам життя. Зараз ВООЗ рекомендує людям середнього віку мінімум 150 хвилин на тиждень відводити легким тренуванням або 75 хвилин на тиждень занять середньої та високої інтенсивності.