У США витрачається щороку $ 4 млрд через помилки у діагностуванні раку молочної залози



Помилки в діагностиці раку молочної залози обходяться американській системі охорони здоров'я в 4 млрд доларів на рік. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі Health Affairs, пише remedium.ru.

У рамках дослідження вчені вивчили страхові програми за 2011-2013 роки понад 700 тис. жінок у віці 40-59 років.

Як відзначають автори роботи, в основному непотрібні витрати пов'язані з псевдопозитивними результатами мамографічного скринінгу - через це витрачається 2,8 млрд доларів. Ще 1,2 млрд доларів витрачається на лікування новоутворень, які не загрожують життю пацієнток.

За словами вчених, кожен хибнопозитивний результат мамографії коштує близько 852 доларів, тоді як один випадок гіпердіагностики інвазивного раку молочної залози обходиться в 52 тис. доларів, а протоковою карциноми in situ - до 12 тис. доларів.