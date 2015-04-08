"Сови" хворіють частіше за "жайворонків"

У дослідженні вчених з Університету Корі взяли участь 1600 осіб у віці від 47 до 59 років. З них 95 були "совами", 480 - "жайворонками", а інші - ні тими, ні іншими. Учасники розповіли фахівцям про режим свого сну. Дослідники оцінили стан здоров'я добровольців, пише meddaily.ru.

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Незалежно від віку, способу життя і кількості сну, рівні ліпідів у крові у "сов" виявилися вищі, ніж у "жайворонків". Чоловіки-"сови" частіше страждали від діабету і саркопенії (зміни скелетної мускулатури, що призводить до втрати м'язової маси і сили) порівняно з жайворонками. У жінок-"сов" жирових відкладень в області живота було більше, ніж у жінок-"жайворонків". Крім того, у жінок-"сов" був підвищений ризик метаболічного синдрому, що часто приводить до діабету і серцево-судинних захворювань.

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За словами дослідників, у "сов" нижча якість сну. Крім того, вони частіше ведуть неправильний спосіб життя - курять, їдять вночі і мало рухаються. Ймовірно, все це і підриває їхнє здоров'я. В цілому "сови" виявилися молодші за "жайворонків", тому фахівці наполягають на тому, щоб цій проблемі приділялася якомога більше уваги.