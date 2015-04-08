Депресія підвищує ризик щодо проблем з суглобами

Вчені з Університету Базеля і Рурського університету проаналізували дані 14328 людей. Дослідження показало: люди із симптомами депресії часто страждають від соматичних захворювань. Щотретя людина з депресією схильна до ризику, як мінімум, одного соматичного захворювання, повідомляє Science World Report.

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Особливо тісним виявився зв'язок між депресією і запальними та дегенеративними захворюваннями суглобів, такими як артроз та артрит, пише meddaily.ru. При подібних запаленнях організм виділяє в кров і уражені тканини певні хімічні речовини. Потрапляння у кров та тканини таких речовин викликає почервоніння і печіння. Відбувається стимуляція нервів, і виникають больові відчуття.

Інше недавнє дослідження показало, що психічні захворювання, такі як депресія, тривожний розлад або шизофренія, зменшують тривалість життя. Щорічно через проблеми з психікою помирають близько 8 мільйонів чоловік. Ймовірність смерті від різних соматичних захворювань у людей з психічними розладами вища у середньому на 80%.