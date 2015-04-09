Вживання підлітками спиртного, навіть у малих дозах, призводить до алкоголізму - вчені

Вчені з Браунівського університету в США встановили, що діти, які пробують спиртне з 11 років, всупереч поширеній думці, в більш старшому віці в 4 рази більш схильні до пияцтва, ніж ті, хто в цьому віці ще не пробував алкоголь, повідомляють Новини Ізраїлю, посилаючись на The Guardian.

Американські вчені протягом трьох років спостерігали за 561 підлітком із середньої школи Род-Айленда. З'ясувалося, що близько 30% дітей 11 років неодноразово пробували алкогольні напої, в основному з келихів своїх батьків за сімейним столом.

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Дослідники, які враховували у своїй роботі також сімейну схильність до алкоголізму, звички батьків та інші фактори ризику, прийшли до висновку, що батьки, які дозволяють дітям пробувати вдома спиртне, часто з метою вберегти їх від подібної звички в компанії, насправді у багатьох випадках досягають зворотного ефекту.

Подібне дослідження було також проведено данськими вченими, які встановили, що чим більше підлітки 13-15 років вживають алкогольні напої вдома з батьками, тим більше вони п'ють спиртне поза домівкою і тим частіше згодом страждають на пияцтво.