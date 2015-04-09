Івермектин перевершив за ефективністю метронідазол у терапії розацеа

Для участі у III фазі порівняльних клінічних випробувань було залучено 962 добровольця з папуло-пустульозної формою розацеа пише remedium.ru. Половина волонтерів наносили на уражені ділянки шкіри івермектин (1%) 1 раз на день, друга половина використовувала два рази на добу крем на основі метронідазолу (0,75%). Ефективність терапії оцінювали на 16 тижні лікування.

Автори роботи констатували, що івермектин володіє більшою ефективністю, ніж метронідазол. Так, на тлі застосування івермектину було відзначено скорочення вогнищ активного запалення на 83%, тоді як при використанні метронідазолу цей показник склав 73,7%. Причому, як відзначають вчені, крем з івермектином краще переносився пацієнтами.

В даний час стандартом терапії папуло-пустульозної розацеа є протипротозойний і протимікробний препарат метронідазол.

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Розацеа - це хронічне захворювання шкіри, для якого характерний тривалий перебіг і переважне ураження судинного русла.

Хвороба розвивається зазвичай у віці 40-50 років, частіше страждають жінки. Серед хворих переважають люди зі світлою тонкою шкірою і блакитними очима.

Розацеа протікає довго, хвороба досить стійка до лікування, так як причини її появи вкрай різноманітні.