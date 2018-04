Статини можуть прискорювати процес кальцифікації артерій

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в Journal of the American College of Cardiology співробітниками клініки Клівленда, пише remedium.ru.

В рамках роботи учені провели мета-аналіз результатів 8 досліджень, в яких оцінювався вплив статинів на атероми коронарних артерій. Всього у КД було задіяно 1545 пацієнтів, що приймали високі дози статинів, 1726 осіб, які перебували на терапії помірними дозами і 224 пацієнта, які не отримували статини.

Головною метою роботи співробітників клініки Клівленда була оцінка характеру змін атером коронарних артерій та їх кальцифікації в залежності від дози статинів.

Як свідчать результати дослідження, з плином часу у всіх групах пацієнтів поступово збільшувалися показники коронарної кальцифікації.

Однак найбільше ця тенденція простежувалася в групі пацієнтів, що приймали високі дози статинів. Автори роботи підкреслюють, що інтенсивна терапія статинами в теж час дозволяла скоротити розміри відкладень в артеріях.