Статини можуть прискорювати процес кальцифікації артерій
Терапія статинами дозволяє скоротити обсяг атером, але при цьому прискорює кальцифікації коронарних артерій
Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в Journal of the American College of Cardiology співробітниками клініки Клівленда, пише remedium.ru.
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В рамках роботи учені провели мета-аналіз результатів 8 досліджень, в яких оцінювався вплив статинів на атероми коронарних артерій. Всього у КД було задіяно 1545 пацієнтів, що приймали високі дози статинів, 1726 осіб, які перебували на терапії помірними дозами і 224 пацієнта, які не отримували статини.
Головною метою роботи співробітників клініки Клівленда була оцінка характеру змін атером коронарних артерій та їх кальцифікації в залежності від дози статинів.
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Як свідчать результати дослідження, з плином часу у всіх групах пацієнтів поступово збільшувалися показники коронарної кальцифікації.
Однак найбільше ця тенденція простежувалася в групі пацієнтів, що приймали високі дози статинів. Автори роботи підкреслюють, що інтенсивна терапія статинами в теж час дозволяла скоротити розміри відкладень в артеріях.