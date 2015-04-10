Лікарі вперше змогли подолати ВІЛ-інфекцію за допомогою антитіл

Клінічні випробування дозволили знизити концентрацію вірусів у крові в кілька сотень разів, але всього на 28 днів, пише Лента.ру.

В організмі приблизно 10 відсотків пацієнтів, які заразилися ВІЛ, виробляються природні антитіла, що успішно протидіють більш ніж 100 штамам вірусу. Однак висока швидкість мутації дозволяє вірусу успішно долати ці бар'єри. Новий засіб лікування створили, клонував природні антитіла і збільшивши їх концентрацію.

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Вірусологам вдалося випробувати моноклональні антитіла 3BNC117 на 29 добровольцях із США і Німеччини (ВІЛ діагностували у 17 з них). Максимально висока доза антитіл зуміла скоротити концентрацію вірусу в крові у 8-250 раз. Однак тривав цей ефект всього 28 днів.

Проте до практичної реалізації проекту ще далеко. Сумніви у лікарів викликає висока вартість антитіл: кожен курс лікування обійдеться пацієнту у кілька тисяч доларів.