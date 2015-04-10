Низький зріст небезпечний для серця - вчені

Результати дослідження, в якому взяли участь близько 200 тисяч людей, виявили ділянки ДНК, які одночасно відповідають за зріст і здоров'я серця, повідомляє BBCUkrainian.com.

Висновки, опубліковані в New England Journal of Medicine, говорять про те, що кожні додаткові 6,4 см скорочують ризик розвитку ішемічної хвороби серця на 13,5%.

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Водночас час у фонді British Heart відзначають, що невисоким людям не потрібно занадто турбуватися, тоді як вести здоровий спосіб життя корисно всім незалежно від статури тіла.

Ішемічна хвороба призводить до серцевих нападів та може мати наслідком зупинку серця.

Гіпотеза про те, що здоров'я серця може залежати від зросту, була вперше висунута більше 50 років тому, проте тоді вчені не могли зрозуміти причини цього явища.

Деякі вважали, що всьому виною інші чинники - наприклад, погане харчування в дитинстві призводить до невисокого зросту і одночасно погано впливає на серце.

Але згідно з дослідженням Університету Лестера, відповідь лежить глибше - у ДНК.

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Вчені проаналізували 180 генів, пов'язані зі зростом.

Результати показують, що ризики для людей зі зростом 1,5 метра і 1,8 метра будуть відрізнятися приблизно на 64%.

Професор Нілеш Самані розповів ВВС: "Враховуючи основні фактори ризику, це небагато - куріння збільшує ризики на 200-300%, - але все ж не дрібниця".

"Я б не сказав, що невисоким людям потрібно бути більш обережними, адже якщо ваш зріст 1,85 метра, вам все одно потрібно кинути палити", - вважає вчений з університету Лестера.

"Це лише один з багатьох факторів, що впливають на ризик серцевих захворювань, обережними мають бути всі", - додає він.

Дослідження також показало, що гени, які обмежують зріст, збільшують обсяг холестерину та жирів у крові. На думку вчених, деякі гени зросту також можуть контролювати ріст і розвиток кровоносних судин.

Потрібно також пам'ятати, що бути високим теж не дуже безпечно - адже високий зріст підвищує ризик розвитку раку.

"Це дослідження не стверджує, що невисокі люди повинні постійно турбуватися про своє здоров'я або що докторам потрібно зосередитися на здоров'ї невисоких пацієнтів", - коментує професор Пітер Вейсберг, медичний директор фонду British Heart.

"Всі, незалежно від їх зросту, повинні робити все можливе, щоб скоротити ризик розвитку серцевих захворювань, не забуваючи про здорове харчування, регулярні фізичні вправи і шкоду від куріння", - додає медик.

"Доступні системи з перевірки здоров'я були створені, щоб допомогти вам зрозуміти, які заходи потрібно вжити, щоб зменшити свої особисті ризики", - пояснює він.