Фізичні вправи позбавляють проблем з печінкою

Найчастіше це захворювання розвивається у тих, хто страждає на ожиріння та діабет. Вчені з Університету Сіднея з'ясували, що нетривалі фізичні вправи помірної інтенсивності допомагають при НЖХП, пише meddaily.ru.

У дослідженні взяли участь 48 осіб. Їх розділили на чотири групи по 12 чоловік. У першій групі були фізичні навантаження від низької до помірної інтенсивності з великою кількістю аеробних вправ, у другій - навантаження високої інтенсивності з невеликою кількістю аеробних вправ, а в третій - навантаження від низької до помірної інтенсивності з невеликою кількістю аеробних вправ. Четверта група була контрольною.

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Жирові відкладення в печінці фахівці вивчали за допомогою магнітно-резонансної спектроскопії. В учасників з трьох експериментальних груп через 8 тижнів жиру в печінці стало менше на 18-29%. У добровольців з контрольної групи кількість жиру збільшилася в середньому на 14%. Результати не залежали від втрати ваги. Ліків від НЖХП поки не існує, тому таким хворим рекомендується дієта і фізичні вправи для зниження ваги.