ВООЗ ініціює міжнародний моніторинг щодо частоти виконання кесаревого розтину
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) виступила за прийняття міжнародної системи класифікації для послідовного моніторингу та порівняльного аналізу даних щодо частоти виконання кесарева розтину
За даними ВООЗ, частота виконання кесаревого розтину неухильно зростає, особливо в країнах з високим і середнім рівнем доходу.
Як зазначають фахівці міжнародної організації, дана операція дозволяє рятувати життя людей, але часто вона виконується при відсутності медичних показань.
З 1985 року вважається, що ідеальний показник частоти виконання кесаревого розтину не повинен перевищувати 10-15%, якщо частота операцій перевищує цей рівень, то показники материнської і дитячої смертності починають погіршуватися.
Крім того, часте проведення кесаревого розтину без медичних показників призводить до надмірних витрат і відтоку ресурсів на шкоду надання інших послуг.
Для послідовного моніторингу даних за частотою виконання кесаревого розтину експерти ВООЗ пропонують прийняти класифікацію Робсона.
«Згідно системі Робсона, кожна жінка, яка надходить в пологове відділення, може бути віднесена до однієї з 10 груп на основі таких характеристик, як кількість попередніх вагітностей, розташовання дитини, гестаційний вік, кесарів розтин в анамнезі, кількість дітей і ознаки початку пологів. Використання цієї системи дозволить проводити порівняльний аналіз частоти виконання кесаревого розтину як у рамках окремих установ, так і між різними установами охорони здоров'я, а також між країнами і регіонами», - йдеться у повідомленні ВООЗ.