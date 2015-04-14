ВООЗ ініціює міжнародний моніторинг щодо частоти виконання кесаревого розтину

За даними ВООЗ, частота виконання кесаревого розтину неухильно зростає, особливо в країнах з високим і середнім рівнем доходу.

Як зазначають фахівці міжнародної організації, дана операція дозволяє рятувати життя людей, але часто вона виконується при відсутності медичних показань.

З 1985 року вважається, що ідеальний показник частоти виконання кесаревого розтину не повинен перевищувати 10-15%, якщо частота операцій перевищує цей рівень, то показники материнської і дитячої смертності починають погіршуватися.

Крім того, часте проведення кесаревого розтину без медичних показників призводить до надмірних витрат і відтоку ресурсів на шкоду надання інших послуг.

Для послідовного моніторингу даних за частотою виконання кесаревого розтину експерти ВООЗ пропонують прийняти класифікацію Робсона.

«Згідно системі Робсона, кожна жінка, яка надходить в пологове відділення, може бути віднесена до однієї з 10 груп на основі таких характеристик, як кількість попередніх вагітностей, розташовання дитини, гестаційний вік, кесарів розтин в анамнезі, кількість дітей і ознаки початку пологів. Використання цієї системи дозволить проводити порівняльний аналіз частоти виконання кесаревого розтину як у рамках окремих установ, так і між різними установами охорони здоров'я, а також між країнами і регіонами», - йдеться у повідомленні ВООЗ.