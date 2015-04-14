У Сьєрра-Леоне відкриють школи, які закрили через лихоманки Ебола

11:30, 14 квітня 2015
Зарубіжні новини
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У Сьерра-Леоне планують відкрити школи, які закрили у червні минулого року через спалах лихоманки Ебола 

Эбола / REUTERS

Як відзначає ВВС Україна, навчальні заклади в інших постраждалих країнах Західної Африки - Гвінеї та Ліберії, відкрили на початку року.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що небезпека поширення у світі вірусу Ебола залишається.

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У Гвінеї та Сьєрра-Леоне за останні тижні зафіксували 30 нових випадків захворювання, у порівнянні з сотнями, які були під час епідемії.

За даними ВООЗ, від спалаху Еболи загинули приблизно 10,6 тисячі осіб.

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