У Сьєрра-Леоне відкриють школи, які закрили через лихоманки Ебола

Як відзначає ВВС Україна, навчальні заклади в інших постраждалих країнах Західної Африки - Гвінеї та Ліберії, відкрили на початку року.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що небезпека поширення у світі вірусу Ебола залишається.

Читайте такожВООЗ створила мережу для організації допомоги в надзвичайних ситуаціях

У Гвінеї та Сьєрра-Леоне за останні тижні зафіксували 30 нових випадків захворювання, у порівнянні з сотнями, які були під час епідемії.

За даними ВООЗ, від спалаху Еболи загинули приблизно 10,6 тисячі осіб.