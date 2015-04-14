В Австралії батьків, які відмовляються від вакцинації дітей, позбавлятимуть пільг
12:41, 14 квітня 2015Зарубіжні новини
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Уряд Австралії має намір позбавити батьків, які відмовляються від вакцинації дітей, права на отримання певних податкових пільг та відшкодування частини витрат на догляд за дитиною
Нова політика вступить в силу з 1 січня 2016 року
Фото: УНІАН
Як зазначила влада країни, дана міра покликана захистити населення від деяких інфекційних захворювань, пише remedium.ru.
Прем'єр-міністр Австралії Тоні Абботт (Tony Abbott) розповів, що нова політика вступить в силу з 1 січня 2016 року. Відмова батьків від імунізації дітей не відповідає соціальній політиці держави і не підкріплена результатами клінічних випробувань, тому таким батька більше не буде надаватися підтримка платників податків у вигляді соціальних виплат, підкреслив Абботт.
Згідно з офіційними даними, в Австралії у віковій групі до 5 років необхідну вакцинацію пройшли понад 90% дітей. Однак понад 39 тис. дітей до 7 років не були імунізовані через відмову батьків.
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