Парацетамол притуплює емоції

Нове дослідження, проведене в Університеті Огайо, показало, що парацетамол рятує не тільки від болю, але і від радості. Раніше про існування такого побічного ефекту відомо не було, передає meddaily.ru з посиланням на Zee News. Парацетамол також відомий як ацетамінофен і Тайленол.

Учасники дослідження оцінювали фотографії, які викликали сильні емоції. Фахівці помітили, що добровольцям, які прийняли парацетамол, зображення здавалися менш позитивними і негативними, ніж тим, кому дали плацебо.

Так, судячи з усього, поширене знеболювальне здатне керувати емоційним станом. Висновки дослідників корисні для психологів. Вони довгий час намагаються зрозуміти, чи відповідають за позитивні і негативні емоції одні і ті ж біохімічні фактори.