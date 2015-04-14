Творчість і рукоділля зміцнюють мозок і пам'ять

Люди середнього та похилого віку, які ходять на гуртки творчості і рукоділля, тим самим захищають себе від погіршення пам'яті та розумових здібностей, кажуть експерти. Мабуть, подібна активність навантажує мозок і захищає нейрони від передчасної смерті. Більше того, творчість сприяє росту нових нейронів, зазначає Роузбад Робертс з Клініки Майо.

Вплив творчості було досліджено на прикладі 256 осіб (середній вік - 87 років). На самому початку спостережень у людей не фіксувалися проблеми з пам'яттю або мисленням, відзначає nastroenie.com.ua з посиланням на Zee News. Добровольці розповідали, чи займалися вони у творчих секціях, ходили в театр, на концерти, спілкувалися з друзями. Також добровольці повідомляли, чи користувалися вони Інтернетом, чи цікавилися чи комп'ютерними іграми, повідомляє Настрій за матеріалами сайту Meddaily.

Через 4 роки у 121 людини розвинулися помірні когнітивні порушення. Але люди, які займалися у творчих гуртках, стикалися з цією проблемою на 73% рідше. Рукоділля, гончарство та інші схожі заняття знижували ризик на 45%, активна соціалізація - на 55%, а використання комп'ютера - на 53%. Але наявність гена APOE, гіпертонія в середньому віці і проблеми з судинами підвищували ризик.