Високі дози ібупрофену пов'язали з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань

У комітеті пояснили, що мова йде про дози понад 2400 мг/день, пише remedium.ru. За словами експертів, ймовірність ризику ССЗ на тлі ібупрофену ідентична спостерігається при прийомі високих доз НПЗЗ, таких як диклофенак і інгібіторів ЦОГ-2.

Як зазначили фахівці EMA, при призначенні тривалої терапії високими дозами ібупрофену лікарям слід оцінювати фактори ризику серцево-судинних захворювань у кожного пацієнта. Тим не менш, у комітеті підкреслили, що користь від прийому ібупрофену перевищує можливі ризики розвитку ССЗ.

Що стосується стандартного дозування препарату (1200 мг/день), то його застосування ніяк не впливає на ймовірність серцево-судинних захворювань, йдеться в роботі Комітету оцінки ризиків у сфері фармаконагляду.