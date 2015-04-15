IBM відкриє підрозділ для збору медичної інформації з пристроїв Apple

Як пише Reuters, користувачі платформ HealthKit і ResearchKit отримають доступ до хмарних сервісів і аналітичних інструментів IBM. Зібраною інформацією зможуть скористатися деякі компанії, зокрема Johnson & Johnson і Medtronic, пише" Ремедіум.

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Представники Johnson & Johnson розповіли, що компанія має намір використовувати доступ до даних для спільної розробки з IBM навчальної системи, яка допоможе пацієнтам підготуватися до операції, а також відновитися після неї. Крім цього, планується створити програми для пацієнтів з хронічними захворюваннями.

Новий підрозділ IBM, що назвали Watson Health, розміститься в Бостоні. Очікується, що штат Watson Health складе близько 2 тис. осіб, в тому числі там будуть працювати 75 лікарів.