Нестача вітаміну E небезпечна для мозку

Вітамін Е важливий для здоров'я шкіри і очей. Крім того, він зміцнює імунну систему. Виявляється, вітамін Е необхідний для нормальної роботи мозку. Це з'ясували вчені з Університету Орегона, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Irish Examiner.

Дослідники годували рибок даніо-реріо так, що ті протягом усього життя не отримували достатньої кількості вітаміну E. Фахівці помітили: у рибок рівні біомаркера DHA-PC (докозагексаєнової кислоти) виявилися знижені на 30%. Згідно з даними попередніх досліджень, у людей це підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

DHA-PC є невід'ємною частиною мембрани клітин головного мозку. Єдиний спосіб його отримати - правильне харчування. Лізофосфоліпіди, які теж важливі для мембрани нейронів, доставляють DHA-PC в мозок з печінки. Рівні лізофосфоліпідів у рибок, які страждали від дефіциту вітаміну E, були знижені на 60%.

Так, нестача вітаміну E може стати причиною загибелі нервових клітин. Національна служба охорони здоров'я Великобританії рекомендує чоловікам споживати по 3 міліграми, а жінкам - по 4 мг цього вітаміну в день. Вітамін Е міститься, наприклад, в оливковій олії, риб'ячому жирі. Також цим вітаміном багате насіння соняшника, мигдаль, авокадо і лляне насіння.