65-річна мешканка Німеччини вагітна четвернею

Вчителька з Берліна Аннегрет Рауник, 65-річна мати 13 дітей і бабуся сімох онуків, готується стати найстарішою в світі матір'ю чотирьох близнюків, повідомляють Новини Ізраїлю, посилаючись на німецьку телекомпанії RTL.

Аннегрет Рауник, яка в цьому році повинна вийти на пенсію, 10 років тому вже опинилася в центрі уваги вітчизняних ЗМІ, у віці 55 років ставши найстарішою матір'ю в Німеччині.

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Рауник зважилася на ще одну дитину, коли її молодша дочка дев'ятирічна Лейла попросила братика або сестричку. Після декількох спроб штучного запліднення за допомогою донорської сперми і донорської яйцеклітини Аннегрет дізналася, що вагітна четвернею.

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65-річна майбутня мати розповіла, що була шокована, але не розглядала варіант штучного скорочення кількості ембріонів.

За словами Рауник, вона відчуває себе чудово, і вагітність проходить нормально.