Активні користувачі соціальних мереж більш схильні до депресії

Американські вчені прийшли до висновку, що люди, які зловживають спілкуванням в соціальних мережах, зокрема в Facebook, більш схильні порівнювати себе з оточуючими, що часто призводить до виникнення синдромів депресії, пише newsru.co.il повідомляє The Washington Post.

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У дослідженні вчених з університету Х'юстона, опублікованому в журналі Journal of Social and Clinical Psychology, взяли участь 100 осіб. Вчені вимірювали час, проведений цими людьми в Facebook, симптоми депресії і схильність порівнювати себе з іншими.

Дослідники виявили: причина виникнення синдромів депресії у користувачів соціальних мереж в тому, що часте відвідування Facebook, а також активне спілкування в соціальній мережі і схильність ставити Like чужих фотографіях, неминуче призводить до того, що користувач починає порівнювати себе з іншими.

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Крім того, люди в соціальних мережах, як правило, намагаються виставити себе найкращим чином, що часто призводить до викривленої картини реальності.