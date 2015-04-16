Зловживання кавою при вагітності загрожує зменшенням ваги дитини

Дослідники опитали 2184 жінки з Британії у віці від 18 років і старше. Всі учасниці нещодавно народили дитину. Жінки відповіли на питання про свій спосіб життя під час вагітності, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Кожна п'ята учасниця у період вагітності вживала алкоголь. Майже 50% з цих жінок не вірили в те, що стан алкогольного сп'яніння міг завдати шкоду їх дитині. 10% опитаних під час вагітності курили, а 44% пили більше кави, ніж рекомендують медики. Більше третини жінок їли продукти, заборонені при вагітності, такі як недосмажене м'ясо, деякі сири, непастеризоване молоко і сирі морепродукти.

Фахівці запитали учасниць, чому вони вели такий спосіб життя під час вагітності. Приблизно 50% не думали, що їх поведінка негативно впливала на дитину. Більше третини не могли від чогось відмовитися. Приблизно кожна десята опинилася під тиском інших людей. Потім у жінок поцікавилися, як навколишні ставилися до подібних вчинків. 91% зізнався: люди засуджували. Незважаючи на це, більше 50% збиралися вести такий же спосіб життя під час наступної вагітності.

Медики кажуть, що в період вагітності від алкоголю варто зовсім відмовитися. Він здатний проникати через плаценту і впливати на розвиток дитини. Куріння небезпечне для серця малюка. Також воно підвищує ризик внутрішньоутробної смерті і знижує вагу новонародженого. Високі рівні кофеїну теж зменшують масу тіла при народженні. Вагітним не рекомендується вживати більше 200 міліграм кофеїну в день.

Крім того, лікарі не радять вагітним їсти деякі продукти. Наприклад, паштет і сири, такі як брі, камамбер, горгонзола і рокфор, можуть містити небезпечну бактерію Listeria, яка викликає лістеріоз. Сирі яйця, сире м'ясо, сирі морепродукти і непастеризоване молоко не слід вживати через ризик отруєння. Жирну рибу, наприклад, форель, скумбрію або кільку, і стейки з тунця, в якому міститься ртуть, не варто їсти частіше двох разів на тиждень.