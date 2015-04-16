У США 8-річний хлопчик зібрав $81 тис. на лікування батька

Зірка мема «Успішна дитина» Семмі Грінер допоміг зібрати $81 тис. на лікування батька, повідомляє gazeta.ru з посиланням на Buzzfeed. Грінер прославився кілька років тому завдяки фотографії, де він показує «переможний кулак». Зараз восьмирічний американець звернувся за допомогою до інтернету.

Батько дитини Джастін Грінер потребує пересадки нирки, і в даний час сім'я збирає кошти на лікування та пошук донора. Зазначається, що спочатку мати дитини Лейні Грінер не хотіла згадувати у зверненні свого знаменитого сина, оскільки хотіла сфокусувати увагу громадськості на чоловіка. Потім американка вирішила, що публіці варто знати, що гроші потрібні батьку хлопчика, який примусив посміхнутися велике число людей.

80% постопераційних витрат покриває Medicare, але сім'я шукає кошти на пошук донора і для подальшого догляду за Джастіном. Спочатку планувалося зібрати $75 тис., але за шість днів користувачі переказали вже більше $81 тис.