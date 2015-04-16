У США 8-річний хлопчик зібрав $81 тис. на лікування батька

10:37, 16 квітня 2015
Зарубіжні новини
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Батько дитини Джастін Грінер потребує пересадки нирки, і в даний час сім'я збирає кошти на лікування та пошук донора

Сэмми Гринер с отцом / Фото: Laney Griner

Зірка мема «Успішна дитина» Семмі Грінер допоміг зібрати $81 тис. на лікування батька, повідомляє gazeta.ru з посиланням на Buzzfeed. Грінер прославився кілька років тому завдяки фотографії, де він показує «переможний кулак». Зараз восьмирічний американець звернувся за допомогою до інтернету.

Батько дитини Джастін Грінер потребує пересадки нирки, і в даний час сім'я збирає кошти на лікування та пошук донора. Зазначається, що спочатку мати дитини Лейні Грінер не хотіла згадувати у зверненні свого знаменитого сина, оскільки хотіла сфокусувати увагу громадськості на чоловіка. Потім американка вирішила, що публіці варто знати, що гроші потрібні батьку хлопчика, який примусив посміхнутися велике число людей.

Сэмми Гринер / Фото: Laney Griner

80% постопераційних витрат покриває Medicare, але сім'я шукає кошти на пошук донора і для подальшого догляду за Джастіном. Спочатку планувалося зібрати $75 тис., але за шість днів користувачі переказали вже більше $81 тис.

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