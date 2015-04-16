У мозку людини виявили "центр сарказму"

У новому дослідженні, проведеному в Університеті Джонса Хопкінса, взяли участь 24 людини, які перенесли інсульт. Після інсульту у багатьох виникають проблеми зі сприйняттям та відтворенням мови. Вчені з'ясували: здатність вловлювати сарказм теж страждає. Дослідники просканували мозок добровольців, передає viknaodessa.od.ua. Вони вивчили 8 нервових шляхів, пов'язаних з розпізнаванням мови і передачею інформації між різними ділянками мозку.

Також фахівці провели експеримент. Учасники прослухали 40 пропозицій. Дослідники попросили визначити, які з них були сказані щиро, а які - з сарказмом. Вчені помітили, що добровольці не відрізняли сарказм при пошкодженні правого сагітального шару мозку - тракту, що з'єднує лобову і скроневу ділянки з таламусом. З нього дані з слухових зон надходять в кору головного мозку.

Учасникам з ушкодженнями вдавалося пізнати тільки 22% саркастичних фраз. Дослідники сподіваються, що їх відкриття допоможе тим, хто переніс інсульт, налагодити стосунки з близькими людьми.