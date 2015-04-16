4 психологічні прийоми, які допоможуть схуднути
Якщо перед їжею подумки (або вголос) згадати хоча б одну радісну подію, ми з'їдаємо менше
Встояти перед смачною їжею не так складно, якщо знати, як реагує на неї наш мозок. Ось чотири простих психологічних прийоми, які допоможуть приборкати апетит, пише elle.ua.
1. Ритуал з шоколадкою
Дослідники з Гарвардської школи бізнесу на чолі з біхевіористом Франческою Джино (Francesca Gino) провели серію експериментів, щоб з'ясувати, як різні ритуали впливають на наші відносини з їжею. В одному експерименті учасникам роздали шоколадні батончики і попросили зробити наступне: не знімаючи обгортки, розділити батончик на дві половини, потім зняти обгортку з однієї половини, з'їсти шоколадку, і повторити те ж саме з іншою половиною батончика. Інших учасників попросили з'їсти шоколад так, як їм захочеться. Потім шоколад замінили морквою. І в тому, і в іншому випадку учасники отримали помітно більше задоволення, з'ївши, завдяки ритуалу, невелику кількість їжі. «Якщо ми підключаємо ритуальну дію, будь-яка їжа (солодка або звичайна) здається нам смачнішою, і ми насолоджуємося нею довше замість того, щоб швидко ковтати», - говорить Франческа Джино. Чим частіше ви будете повторювати ритуали, тим більший ефект вони дадуть.
2. Думайте про хороше
Брайан Ванзинк (Brian Wansink), один з найвідоміших у світі дослідників харчової поведінки, радить: «Поганий настрій сильно впливає на те, скільки калорій в результаті ми поглинаємо. Якщо перед їжею подумки (або вголос) згадати хоча б одну радісну подію, ми з'їдаємо менше». Приклади: подякуйте за те хороше, що сталося сьогодні, поговоріть з колегою про радісну подію дня або озвучте (самому собі) надію - які гарні новини ви чекаєте завтра.
3. Чому корисно балувати себе зрідка
Фізіологи з університету Орегона попросили підлітків випити молочний коктейль і потім провели комп'ютерну томографію мозку. Центр задоволення учасників, які звикли регулярно їсти морозиво, реагував слабкіше, ніж у тих, хто робили це рідко. Висновок: як ссавці ми всі від природи схильні віддавати перевагу висококалорійній їжі, але чим частіше ми дозволяємо собі смакоту, тим менше задоволення від неї отримуємо. У підсумку з часом мозок вимагає ще більш калорійну їжу, або збільшення її кількості.
4. Їжте ласощі... подумки
В дослідженні професора психології Університету Карнегі-Меллон Кейрі Морведж (Carey K. Morewedge) та її колег було зроблено дивовижне відкриття. Якщо подумки уявити, як ви їсте шоколад, тістечка або будь-яку іншу улюблену їжу, непоборне, здавалося б, бажання поласувати ними в реальності зникає. При цьому необхідно уявляти собі ласощі у великих кількостях - тобто, наприклад, з'їсти в уяві не один шматок шоколадного торта, а десять поспіль.