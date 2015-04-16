ВООЗ виступає за оприлюднення результатів усіх клінічних досліджень



Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) виступила з вимогою публікувати результати всіх клінічних досліджень лікарських препаратів, вакцин і медичних виробів незалежно від їх результату, пише Reuters.

Як заявила помічник генерального секретаря ВООЗ Марі-Поль Кіні (Marie-Paule Kieny), приховування даних клінічних досліджень призводить до дезінформації і до необгрунтованих витрат для державних і приватних установ охорони здоров'я, а також для пацієнтів, які платять за неоптимальні або шкідливі методи лікування.

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Також у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають за доцільне оприлюднити інформацію про раніше неопубліковані дослідження, результати яких можуть бути важливі для сьогоднішнього медичного співтовариства.

Торік Європейська комісія з лікарських засобів повідомляла, що найближчим часом буде впроваджена практика відкриття деталей клінічних звітів, на підставі яких було прийнято рішення про реєстрацію нових лікарських засобів.