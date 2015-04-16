Громадянська активність може запобігти атрофії мозку - вчені

У ході експерименту вчені випадковим чином відібрали 111 літніх чоловіків і жінок, 58 з яких були зайняті в державних школах в якості наставників для маленьких дітей і допомагали вчителям працювати у шкільній бібліотеці, пишуть Новини Ізраїлю. Двічі протягом року всі учасники дослідження, середній вік яких склав 67,2 року, пройшли обстеження мозку.

Читайте такожУ непритомному стані мозок людини згадує, що сталося з ним у минулому

Виявилося, що при середніх темпах атрофії мозку 0,8-2% в рік, мозок літніх людей, що виявляють соціальну активність, за два роки "постарішав" всього на 0,7-1,6%. Більш того, замість скорочення відділу мозку, що відповідає за пам'ять, було відзначено його зростання у чоловіків, які брали участь у соціальній програмі більше двох років. При цьому вони мали вищі показники пам'яті та низький ризик розвитку хвороби Альцгеймера і когнітивних порушень.

На думку дослідників, наявність мети в житті і громадянська активність допомагають запобігти ушкодженню мозку і уповільнити старіння.