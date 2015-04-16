Експерти прогнозують зростання ринку препаратів проти меланоми

Глобальний ринок препаратів проти меланоми до 2023 році зросте в чотири рази, додаючи щороку в середньому 15,5%, прогнозують експерти аналітичної компанії GlobalData. Станом на 2013 рік, обсяг загальносвітового ринку засобів для терапії меланоми оцінювався в 1,34 млрд доларів, пише remedium.ru.

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Згідно з підрахунками GlobalData, в 2023 році глобальний ринок ЛЗ проти меланоми складе 5,64 млрд доларів, якщо розглядати показники восьми найбільших фармринків (США, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Великобританії, Японії і Канади).

В даний час для лікування меланоми на пізній стадії найчастіше застосовується іпилімумаб, зареєстрований на території США і ЄС в 2011 році. У 2013 році його продажі склали 889 млн доларів, а до 2023 року вони можуть зрости до 1,96 млрд доларів, вважають експерти.

Позитивний вплив на швидкий розвиток фармринку в цій області також надасть нещодавно схвалений ніволумаб (nivolumab) компанії Bristol-Myers Squibb. Раніше Thomson Reuters включила цей препарат в перелік найбільш перспективних ЛЗ, підрахувавши, що його продажу до 2019 році перевищать 5,6 млрд доларів.