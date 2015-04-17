Запахи допомагають ділитися позитивними емоціями

Цей феномен називається хемосигналізацією. Про його існування відомо давно. Хемосигнали синхронізують емоції різних людей. Наприклад, запах тіла людини здатний передати оточуючим її страх або відразу. Тепер вчені з Університету Утрехта виявили, що нюх вловлює і позитивні емоції, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Учасники дослідження дивилися веселі, страшні і нейтральні відеоролики. Фахівці зібрали піт добровольців, помістивши їм в пахви м'які прокладки. Потім прокладки прибрали в спеціальні ємності і попросили учасників з іншої групи понюхати їх в довільному порядку. У цей час дослідники вимірювали активність м'язів обличчя добровольців за допомогою електроміографа.

Дослідження показало: вираз обличчя добровольців, які нюхали запах поту веселих людей, був більш щасливим у порівнянні з учасниками, які нюхали запах поту тих, кому показували страшні або нейтральні відео. Так, судячи по всьому, не тільки негативними, але й позитивними емоціями можна ділитися за допомогою запахів.