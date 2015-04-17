Жирна їжа дуже швидко наносить шкоду організму

Всього п'яти днів споживання продуктів з високим вмістом жирів достатньо, щоб змінити процес метаболізму глюкози в м'язах. Це довели дослідники з Політехнічного університету Вірджинії. Зміни можуть призвести до набору ваги, ожиріння та інших проблем зі здоров'ям, пише meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

Вчені попросили студентів дотримуватися дієти з високим (55%) вмістом жирів. Здорова дієта повинна включати близько 30% жирів. В цілому учасники вживали набагато більше калорій, ніж потрібно. У раціон добровольців входили сосиски, макарони з сиром, печиво та їжа з додаванням великої кількості вершкового масла.

Фахівці вивчили зразки м'язової тканини студентів. Аналіз показав, що через п'ять днів неправильного харчування процес гліколізу (окислення глюкози) у м'язах змінився. При цьому студенти не набрали вагу, і їх чутливість до інсуліну не знизилася. Вчені зазначають: порушення метаболізму глюкози є фактором ризику розвитку метаболічних порушень. Вони збираються продовжити спостереження за учасниками, щоб з'ясувати, як зміни вплинуть на організм.