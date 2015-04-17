Вчені попереджають про небезпечну кількість солі в дитячих стравах

Експерти з університету королеви Марії (Лондон) попереджають, що в багатьох популярних сімейних ресторанах подаються дитячі страви, які містять небезпечну кількість солі.

Фахівці перевірили 218 дитячих страв з 23 популярних ресторанів швидкого харчування і встановили, що більше чверті мали дуже велику кількість солі, пише viknaodessa.od.ua. Найбільш шкідливими виявились дитячі закуски з Burger King. Виявлено, що 28% дитячих страв містять більше 2 г солі. Це норма щоденного споживання солі для дитини віком до 4 років. А 7% дитячих страв містять більше 3 г солі.

За словами дослідників, деякі зі страв містять стільки ж солі, скільки і дев'ять пачок чіпсів. Експерти попереджають, що надмірне споживання солі в дитинстві підвищує ризик розвитку високого кров'яного тиску, інфарктів і інсультів у дорослому житті.