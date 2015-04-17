Психотерапія набагато краща за антидепресанти

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у світі від депресії страждає 350 мільйонів людей. Дане захворювання є однією з провідних причин втрати працездатності. Багато людей лікуються від депресії за допомогою антидепресантів. Між тим, подібні засоби можуть мати побічні ефекти, такі як нудота, сухість у роті, нечіткість зору, закреп, запаморочення, сонливість, безсоння і сексуальна дисфункція, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Психотерапевтичні сеанси в цьому плані безпечніше. До того ж, на відміну від антидепресантів, вони здатні перепрограмувати мозок людей, які страждають депресією. У дослідженні вчених з Університету Касселя взяли участь 18 осіб з депресією і 17 здорових добровольців. Фахівці просканували мозок учасників. Дослідники помітили, що мозок людей, які страждали від депресії, виглядав не так, як у здорових людей. Зокрема, відрізнялися ділянки мозку, пов'язані з настроєм, мисленням, сном, апетитом і поведінкою. Ще у добровольців з депресією була підвищена активність в смугастому тілі, а також мигдалині і інших структурах лімбічної системи.

Дослідники попросили учасників прочитати речення, складені для кожного індивідуально. Наприклад, там була така фраза: "Ви хочете, щоб інші люди вас розуміли і приймали, тому багато для них робите". Подібні пропозиції могли викликати у добровольців певну реакцію. Поки учасники читали фрази, дослідники спостерігали за їх мозковою активністю. Експеримент провели 2 рази (до і після психотерапії). До психотерапевтичних сеансів у добровольців з депресією активність в деяких частинах мозку у відповідь на пропозиції істотно підвищувалася. Після 8 тижнів психотерапії цього не відбувалося. Вчені планують повторити дослідження через 20 місяців.