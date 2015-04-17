Сказ, якому можна запобігти, вбиває щороку тисячі людей

Автори дослідження зазначають, що найбільше таких смертей - серед мешканців бідних країн, пише BBCUkrainian.com.

Вони закликають до більших зусиль у вакцинації собак, особливо в бідних країнах.

У цих регіонах вакцини для жертв укусів тварин мають бути більш доступним, йдеться у доповіді.

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Сказ - це смертельна вірусна інфекція, якій майже на 100% можна запобігти.

Нею може заразитися будь-який ссавець, але саме домашні собаки є причиною понад 99% загибелі людей від сказу, зазначено у доповіді.

Більшість розвинених країн, включно з Великою Британією, усунули сказ у своїх популяціях собак.

Однак у багатьох країнах, що розвиваються, домашні собаки досі хворіють на сказ і контроль за його поширенням зазвичай здійснюється погано.

Згідно з доповіддю, щодня від хвороби помирає 160 людей у світі, переважна більшість цих смертей відбувається в Азії (60%) і Африці (36%).

Водночас лише на Індію припадає 35% випадків смерті людей від сказу. Це більше, ніж у будь-якій іншій країні.