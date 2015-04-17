MERS-CoV виявився не так летальний, як вважали



Коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому MERS-CoV виявився більш поширеним серед людей і менш смертельним, ніж припускали до цих пір, пише MedicalXpress з посиланням на дослідження німецьких вчених. Досі вважалося, що летальність внаслідок MERS-CoV досягає 30%. Однак в останній роботі було показано, що чимало інфікованих переносять захворювання навіть не помітивши його симптомів, пише remedium.ru.

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В рамках дослідження фахівці з Університету Бонна і Німецького центру вивчення інфекційних захворювань вивчили зразки крові 10 тис. жителів Саудівської Аравії - саме там були зареєстровані майже всі випадки зараження MERS-CoV.

Як відзначають вчені, у 15 зразках були виявлені антитіла до MERS-CoV, хоча всі, хто здавав кров на аналіз, стверджували, що протягом декількох років не переносили важкі захворювання. За словами дослідників, можливо, за останні 10 років на MERS-CoV у легкій формі перехворіли понад 40 тис. жителів Саудівської Аравії.

На сьогоднішній день немає специфічного лікування короновіруса близькосхідного респіраторного синдрому. Вперше зараження людини вірусом було зафіксовано у 2012 році. Варто відзначити, що в результаті вивчення останніх даних комісія ВООЗ дійшла висновку про відсутність ознак стійкої передачі вірусу від людини до людини.