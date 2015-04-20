FDA схвалила лінзу-імплантат для корекції зору при пресбіопії

Як наголошується в прес-релізі відомства, KAMRA inlay став першим імплантатом, що дозволяє коригувати зір у пацієнтів, яким не потрібна операція з видалення катаракти, пише remedium.ru.

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KAMRA inlay, розроблений каліфорнійською компанією AcuFocus, він являє собою невелику лінзу з отвором у центрі. Після імплантації лінза працює як діафрагма камери, затримуючи периферичні промені. KAMRA inlay імплантується лише в одне око.

Результати проведених клінічних досліджень показали, що протягом року після встановлення KAMRA inlay у 83,5% пацієнтів гострота зору покращилась до 20/40.