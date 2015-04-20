Солодкі напої знижують рівень стресу

У новому дослідженні, проведеному в Університеті Каліфорнії, взяли участь 19 жінок у віці від 18 до 40 років. Половина групи протягом 12 днів пила солодкі напої на сніданок, обід і вечерю. Іншим учасницям давали напої з підсолоджувачем аспартамом. Жінок попросили в інший час не пити такі напої, включаючи фруктовий сік, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

До і після дослідження учасниці виконали складні тести з математики. Фахівці зробили жінкам МРТ. Також вони виміряли рівень кортизолу в слині учасниць. У жінок, які пили солодкі напої, рівень кортизолу після дослідження виявився нижчим, ніж у тих, хто вживав напої з підсолоджувачем.

Так, солодкий чай або кава чудово допомагають боротися зі стресом. Однак експерти попереджають: зловживання солодкими напоями призводить до залежності. Це небезпечно для здоров'я. Крім того, фахівці відзначають, що нормальна реакція на стресові ситуації важлива для організму.