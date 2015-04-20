Рейтинг країн, в яких люди сплять міцніше за все

У новому дослідженні взяли участь 900 добровольців із 47 держав. Вчені оцінювали якість сну учасників за допомогою спеціального додатка. Вони стежили за тривалістю сну і кількістю пробуджень, розповідає meddaily.ru з посиланням на "INNOV.RU".

На першому місці за якістю сну виявилися жителі Словаччини. Також до п'ятірки лідерів увійшли громадяни Угорщини, Китаю, Польщі та Чехії. Росіяни зайняли лише одинадцяте місце. Раніше за всіх прокидалися південноафриканці. Вони в середньому вставали о 6.09 ранку.

Крім того, дослідження показало: середа - найкращий день для того, щоб виспатися. У вихідні більш як 50% учасників спали дуже мало. За словами дослідників, з усіх істот, що живуть на планеті, тільки люди можуть займатися якимись іншими справами, коли організму необхідний сон.