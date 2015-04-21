Розроблений гель, який допоможе перемогти мігрень

У дослідженні взяли участь 48 осіб, які страждають від мігрені, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Zee News. 5 учасників повинні були наносити гель на шкіру в ділянці трьох гілок трійчастого нерва. Решта отримали плацебо. Трійчастий нерв - головний чутливий нерв обличчя і ротової порожнини. Крім того, він відповідає за такі функції, як відкушування, жування і ковтання.

У 77% учасників, які використовували гель, знизилися рівень болю і ступінь вираженості симптомів мігрені, в тому числі, нудоти і гіперчутливості до яскравого світла і гучних звуків. 45% відчули полегшення через 2-24 години після застосування засобу у порівнянні з 15% в контрольній групі. 50% добровольців, які скористалися гелем, через 24 години позбавилися від болю у порівнянні з 25% тих, кому дали плацебо.

В учасників експериментальної групи симптоми мігрені зникали в три рази частіше, ніж у добровольців з контрольної групи. За словами вчених, новий засіб не тільки ефективний, але й безпечний. Єдиним побічним ефектом виявилося легке подразнення, яке швидко минало.