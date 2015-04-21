До 2050 року будуть змушені переселитися до мільярда людей - ООН

В цілому, кількість біженців і переселенців сьогодні вища, ніж після закінчення Другої світової війни, повідомляє РИА «Новости».

"Тільки ООН надає продовольчу допомогу 90 мільйонам людей по всьому світу щорічно і проводить вакцинацію 58 відсотків дітей у світі, рятуючи, таким чином, близько трьох мільйонів життів на рік. Урядові та неурядові організації, а також партнери ООН, такі як Червоний Хрест і Червоний Півмісяць, також допомагають мільйонам", - заявив генсек ООН на засіданні з підготовки гуманітарного саміту. Перший гуманітарний саміт відбудеться в Стамбулі в травні 2016 року.

За словами глави ООН, на рівень життя безпосередньо впливають не тільки конфлікти, але і урбанізація, зростання населення, погіршення навколишнього середовища, кліматичні зміни. Все це позначається на розвитку бідності та нерівності. Також він зазначив, що все частіше відбуваються природні лиха, які завдають все більше руйнувань.

"Кількість людей, що потребують гуманітарної підтримки, зросла вдвічі за останні десять років. Кількість переселених осіб більше, ніж будь-коли після 1945 року. Це майже 51 мільйона біженців", - зазначив генсек.

При цьому, за його словами, ситуація продовжує погіршуватися. "До 2050 року, за нашими оцінками, майже мільярд людей можуть бути змушені переселитися через кліматичні зміни", - заявив він.

Також до 2050 року, за прогнозами всесвітньої Організації, майже 40 відсотків усього населення світу житимуть в умовах різкої нестачі води.