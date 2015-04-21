Створено систему для виявлення онкомаркерів за допомогою смартфона

Як наголошується в статті, опублікованій в журналі PNAS, новий підхід дозволить визначати в зразку крові біомаркери раку протягом 45 хвилин, пише remedium.ru.

Читайте такожВегетаріанська дієта знижує ризик раку

Нова система отримала назву D3 - цифрова дифракційна діагностика (digital diffraction diagnosis). Для отримання дифракційної картини D3 використовує мікрогранули, здатні зв'язуватися з молекулярними маркерами пухлини. Для отримання результатів тесту, користувачеві необхідно сфотографувати патерни дифракції на камеру смартфона через спеціальний додаток. Аналіз зображення проводиться в обчислювальному центрі, а через кілька хвилин результати відображаються на екрані смартфона.

За словами розробників, весь процес займе не більше 45 хвилин, а вартість такого аналізу не перевищить двох доларів.