Готуватися до іспиту цілу ніч немає сенсу

Давно відомо, що сон, пам'ять і навчання тісно пов'язані. Пам'ять часто страждає через нестачу сну. Численні дослідження показали: сон відіграє важливу роль у процесі консолідації (переміщення інформації з короткочасної пам'яті в довготривалу), розповідає meddaily.ru з посиланням на University Herald.

Фахівці провели дослідження на мушках Drosophila. Дослідники вивчали DPM-нейрони, пов'язані з консолідацією пам'яті у мушок. Вони помітили: мушки спали, коли DPM-нейрони активувалися, і спали, якщо ці нейрони відключалися. Починаючи переносити інформацію з короткочасної пам'яті в довготривалу, DPM-нейрони "присипляли" мушок. Тобто, без сну інформація не засвоювалася.

Даний процес відбувався у грибоподібному тілі - ділянці мозку, схожій на гіпокамп (центр пам'яті в людському мозку). Так, виявилося, грибоподібне тіло відповідає у мушок за пам'ять і навчання, також регулює процеси сну та неспання. Дослідники сподіваються, що їх висновки допоможуть дізнатися більше про зв'язок між пам'яттю і сном у людей.