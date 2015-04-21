У Єгипті закрили медзаклад, в якому нашій громадянці надали неякісні послуги

У Єгипті відкликано ліцензію та припинено діяльність приватного медичного закладу, в якому громадянці України надали неякісні медичні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник МЗС Євген Перебийніс.

Він нагадав, що у вересні 2014 року громадянка України Наталія Кривонос під час туристичної подорожі до Єгипту потрапила до госпіталю "Жасмін" у Хургаді. "Внаслідок непрофесійних дій адміністрації та лікарів цього медичного закладу, а саме - недбале ставлення до хворої, надання неякісних медичних послуг, відключення від апарату штучної вентиляції легенів, стан здоров'я Наталії Кривонос значно погіршився і її життя тривалий час перебувало під загрозою", - сказав Перебийніс.

"За результатами проведеної Міністерством закордонних справ і Посольством України у Єгипті роботи від єгипетського зовнішньополітичного відомства отримано офіційну інформацію стосовно проведення Міністерством охорони здоров'я Єгипту інспекційної перевірки цього приватного госпіталю, за результатами якої ухвалено рішення про відкликання ліцензії та припинення діяльності цього медичного закладу", - повідомив Перебийніс.

За його словами, рідним Кривонос надано допомогу в пошуку і встановленні контактів з єгипетським адвокатом, який представлятиме її інтереси на території Єгипту у питанні отримання відповідної компенсації від єгипетської сторони за спричинену її здоров'ю шкоду.