Препарат на основі стовбурових клітин виявився ефективний в лікуванні склерозу

Результати досліджень були представлені на щорічній конференції Американської академії неврології, пише remedium.ru.

NurOwn передбачає використання препарату на основі аутологічних дорослих мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку, які за допомогою спеціальної технології диференціюються в клітини, що характеризуються підвищеною секрецією нейтротрофіну, що стимулює та підтримує розвиток нейронів.

Згідно з даними компанії, через 6 місяців після однієї ін'єкції мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку у пацієнтів відзначалося значне збільшення форсованої життєвої ємності легень, об'єму форсованого видиху після максимально глибокого вдиху.

Також у пацієнтів було відзначено зниження показників втрати м'язової маси в правій руці (місці внутрішньом'язового введення NurOwn) порівняно з лівою рукою.

Дозвіл на проведення клінічних досліджень NurOwn було видано Адміністрацією з контролю за продуктами і ліками США в квітні минулого року. Метою КД була оцінка безпеки та переносності препарату, а також визначення частоти побічних ефектів. Вторинною кінцевою точкою дослідження стало вивчення впливу NurOwn на перебіг хвороби.

Бічний аміотрофічний склероз є неврологічним захворюванням з тенденцією до прогресування, основним проявом якого є атрофія м'язової тканини. Фактори розвитку захворювання до цих пір залишаються неясними.