Два продукти, які треба їсти щодня
10:00, 22 квітня 2015Зарубіжні новини
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Цього тижня британське видання The Telegraph звернуло увагу на роботу вчених з Інституту харчових досліджень (Великобританія), які виявили, що вживання в їжу яблук і зеленого чаю може значно оздоровити організм.
Яблука і зелений чай виробляють велику кількість поліфенолів, які блокують роботу сигнальної молекули VEGF. Ця молекула відповідає за патологічні процеси в крові, які пов'язані з розвитком раку, атеросклеротичних бляшок і формуванням зубного нальоту.
Користь зеленого чаю і яблук відзначалася вченими і раніше, проте в новому дослідженні вперше вдалося повністю заблокувати роботу VEGF з допомогою цих продуктів, які завдяки поліфенолам також активують фермент, який відповідає за розширення і захист кровоносних судин від пошкоджень.
За результатами іншого дослідження, було показано, що пацієнти, які вживають по яблуку в день, в середньому отримують менше ліків за рецептом.
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