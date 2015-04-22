Два продукти, які треба їсти щодня

Яблука і зелений чай виробляють велику кількість поліфенолів, які блокують роботу сигнальної молекули VEGF. Ця молекула відповідає за патологічні процеси в крові, які пов'язані з розвитком раку, атеросклеротичних бляшок і формуванням зубного нальоту.

Користь зеленого чаю і яблук відзначалася вченими і раніше, проте в новому дослідженні вперше вдалося повністю заблокувати роботу VEGF з допомогою цих продуктів, які завдяки поліфенолам також активують фермент, який відповідає за розширення і захист кровоносних судин від пошкоджень.

За результатами іншого дослідження, було показано, що пацієнти, які вживають по яблуку в день, в середньому отримують менше ліків за рецептом.