Больовий поріг у немовлят нижчий, ніж у дорослих

Деякі фахівці вважають, що мозок немовлят недостатньо розвинений для того, щоб вони відчували біль. Нібито будь-яка реакція немовлят на больові стимули - просто рефлекс. Вчені з Оксфордського університету довели: це не так, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

У дослідженні взяли участь 10 здорових дітей у віці від одного до шести днів і 10 здорових дорослих людей у віці від 23 до 36 років. Фахівці сканували мозок немовлят, поки ті спали. В процесі сканування вчені торкалися до п'ят малюків спеціальними зондами. Стимул викликав у дітей легкі больові відчуття, але вони не прокидалися.

Потім дослідники повторили експеримент на дорослих. Сканування показало: у дорослих через вплив больового стимулу підвищувалася активність у 20 зонах мозку, а у немовлят - у 18 з цих 20. Крім того, мозок дітей реагував так на стимул, який був у 4 рази слабший, ніж у дорослих. Тобто, судячи з усього, больовий поріг у немовлят набагато нижчий.