Як підвищити якість сну

Воно пригнічує процес вироблення мелатоніну - гормону, що допомагає заснути. У новому дослідженні швейцарських фахівців взяли участь 13 хлопчиків-підлітків, пише meddaily.ru.

Читайте такожРейтинг країн, в яких люди сплять найміцніше Протягом тижня хлопчики носили вечорами окуляри з помаранчевими тонованими лінзами - блокаторами блакитного світла. Учасники по кілька годин перед сном дивилися через окуляри на екрани електронних пристроїв. Підлітки відзначили: в таких окулярах їм хотілося спати набагато сильніше, ніж в окулярах з прозорими стеклами.

За словами експертів, на літніх людей блакитне світло впливає не настільки сильно. Пожовтіння кришталика та інші вікові зміни призводять до того, що око починає фільтрувати все більше блакитного світла. До речі, в попередньому дослідженні 20 осіб у віці від 18 до 68 років носили різні окуляри перед сном. Дослідження показало: окуляри з лінзами бурштинового кольору значно підвищували якість сну, на відміну від окулярів з жовтими лінзами, які блокують тільки ультрафіолетове випромінювання.