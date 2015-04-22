У Нігерії - спалах невідомого смертельного захворювання
12:13, 22 квітня 2015Зарубіжні новини
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Внаслідок спалаху невідомого лікарям захворювання, у штаті Ондо на південному заході Нігерії в останні кілька днів померли не менше 18 осіб.
Reuters
Хвороба, симптомами якої є сильні головні болі, пелена перед очима і втрата свідомості, вбиває своїх жертв протягом 24 годин з моменту захворювання, повідомляють Новини Ізраїлю.
Співробітники місцевих органів охорони здоров'я, а також представники ВООЗ працюють у місті Оде-Іреле в штаті Ондо, де почався спалах захворювання, намагаючись визначити його характер.
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Згідно з результатами лабораторних аналізів, хвороба не є вірусом Еболи або іншим відомим медицині вірусом.
Поки відомо тільки те, що хвороба вражає центральну нервову систему людини.
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