У Нігерії - спалах невідомого смертельного захворювання

Хвороба, симптомами якої є сильні головні болі, пелена перед очима і втрата свідомості, вбиває своїх жертв протягом 24 годин з моменту захворювання, повідомляють Новини Ізраїлю.

Співробітники місцевих органів охорони здоров'я, а також представники ВООЗ працюють у місті Оде-Іреле в штаті Ондо, де почався спалах захворювання, намагаючись визначити його характер.

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Згідно з результатами лабораторних аналізів, хвороба не є вірусом Еболи або іншим відомим медицині вірусом.

Поки відомо тільки те, що хвороба вражає центральну нервову систему людини.