У Нігерії - спалах невідомого смертельного захворювання

12:13, 22 квітня 2015
Зарубіжні новини
196

Внаслідок спалаху невідомого лікарям захворювання, у штаті Ондо на південному заході Нігерії в останні кілька днів померли не менше 18 осіб.

Reuters

Хвороба, симптомами якої є сильні головні болі, пелена перед очима і втрата свідомості, вбиває своїх жертв протягом 24 годин з моменту захворювання, повідомляють Новини Ізраїлю.

Співробітники місцевих органів охорони здоров'я, а також представники ВООЗ працюють у місті Оде-Іреле в штаті Ондо, де почався спалах захворювання, намагаючись визначити його характер.

Читайте такожВООЗ створила мережу для організації допомоги в надзвичайних ситуаціях

Згідно з результатами лабораторних аналізів, хвороба не є вірусом Еболи або іншим відомим медицині вірусом.

Поки відомо тільки те, що хвороба вражає центральну нервову систему людини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter