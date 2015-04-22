Рух допомагає дітям краще навчатися

Американські дослідники заявили, що рухи допомагають гіперактивним дітям справлятися зі складними завданнями.

Вчені з Університету Флориди провели експеримент, в якому брали участь 52 хлопчики від 8 до 12 років, серед яких 29 дітей мали СДУГ (синдром дефіциту уваги і гіперактивності). Дітям пропонували виконати завдання на навчання і логіку, в яких задіяна робоча пам'ять, пише runews24.ru.

Під час експерименту за ними спостерігали камери і дослідники. Було виявлено, що діти зі СДУГ-синдромом, що здійснювали які-небудь руху під час виконання завдань, справлялися з ними краще, ніж інші діти.

Вчені вважають, що рухи допомагають дітям з синдромом СДУГ затримувати інформацію та обробляти її, і є необхідними під час навчання.